A101’e giren 4-5 poşetle çıkıyor! Dev indirim başladı Türkiye'nin bütçe dostu market zinciri A101, bu haftada müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. Yeni indirim kataloğu yayımlandı. İndirimi duyan poşetleri hazırladı. İşte A101 30 Aralık-5 Ocak indirim kataloğu...

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A101 market, bütçe dostu alışveriş yapmayı tercih eden tüketicilere çeşitli indirimli ürünlerle zengin seçenekler sunmaya devam ediyor.

Her hafta düzenli olarak sunduğu fırsatlarla dikkat çeken A101, 30 Aralık - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kampanyalarını duyurdu.

Yeni haftada, indirimli fiyatlarla birçok ürün raflardaki yerini alacak ve tüketicilere avantajlı alışveriş imkânı sunacak.

Bu hafta da alıcılarını bekleyen onlarca ürün arasında farklı kategorilerdeki ürünler yer alacak.

Yiyecek, içecek, temizlik ürünleri ve daha birçok kategoride indirimli fiyatlarla sunulan ürünler, tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunacak.

Fırsatı kaçırmayın! İşte 30 Aralık-5 Ocak A101 indirim kataoğu...