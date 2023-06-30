AB kolları sıvadı! Tedavülü bekleyen "Dijital Euro" nedir, alınabilir mi, nasıl kullanılır? Avrupa Merkez Bankası (ECB) dijital euronun tedavüle girebilmesi için gereken yasal çerçeveye ilişkin önerilerini açıkladı. Ekonomi ile ilgilenenler "dijital euro" nedir ne değildir merak ediyor. İşte tedavüle girmesi beklenen dijital euro hakkında duyurulan bilgiler...

Paranın dijitalleşme süreci git gide hızlanıyor.

Özellikle pandemi ile birlikte alışveriş alışkanlıklarının çevrimiçine dönüşmesi, para kavramını da sanala taşıdı.

Dijital bankacılık ve kripto derken, sıra dövize de geldi.

Avrupa Birliği (AB), dijital euro çıkarmaya yönelik yasal çerçeve hazırladı.

AB Komisyonu, dijital euro kullanımına yasal çerçeve oluşturmak için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Teklife göre, dijital euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılan ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital euro, nakit euronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Ekonomi gündeminde hareketlendiren kararın akabinde "dijital euro" hakkında araştırmalar hız kazandı.

Nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarayacak gibi sorular akıllarda yerini aldı.

İşte e-euro yani dijital euro ile ilgili detaylar...

Dijital euro nedir:

Yer yer e-Euro olarak da adlandırılan dijital Euro hali temelde hazırda kullanılan euro banknotları ve madeni paralarının elektronik versiyonu olacak.

Bu sayede ilk defa bireyler ve özel şirketler doğrudan Avrupa Merkez Bankası'nda hesap sahibi olabilecek.

Dijital euronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek. Aynı zamanda ECB, dijital euronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital euro, Avro Bölgesi’nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek. Bu para, kartlar veya uygulamalar gibi mevcut ulusal ve uluslararası ödeme araçlarıyla beraber kullanılabilirken bir cüzdan gibi de fonksiyona sahip olabilecek.

Dijital euro ile ödeme

Avrupa Merkez Bankası, dijital euronun banknot ve madeni paraların yerine geçmeyeceğini, sadece ek bir ödeme sistemi sunacağını vurguluyor. Banka, nakit paranın yürürlükten kaldırılmasını planlamıyor, önemi giderek artan dijital dünyada, dijital bir ödeme aracı sunmak istiyor.

Avrupa Merkez Bankası oluşturulacak dijital paranın "hızlı, kolay ve güvenli" bir ödeme sistemi planlıyor. Bu hizmet ücretsiz olacak ve kart ya da akıllı telefonlarla yapılabilecek.

2028'de tedavülde

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, ECB Konseyi'nin dijital euronun geliştirilmesi için hazırlık sürecine ve dijital paranın denenmesine ilişkin kararını Ekim ayında vereceğini söyledi.

Panetta'nın verdiği bilgilere göre, bu hazırlık süreci iki ile üç yıl arasında tamamlanacak, dijital euronun tedavüle girmesi üç ile dört yıl sonra gerçekleşebilecek

AB Komisyonu ise dijital euronun muhtemelen en erken 2028'de tedavüle girebileceğini tahmin ediyor.