ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ayı ABD enflasyon oranı.. ABD enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Temmuz ayı ABD enflasyon verisinin açıklanacağı tarih..

Ekonomiyi yakından takip edenlerin gözü kulağı ABD'nin Temmuz ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Küresel ekonomi piyasası ABD Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasını bekliyor. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Milyonlarca kişi bu sorunun cevabını arıyor. İşte merakla beklenen ABD Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanacağı o tarih ve saat.. ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı gün ve saat belli oldu. ABD enflasyon verisi 10 Ağustos Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.