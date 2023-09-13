ABD'ye Gitmek İsteyenler Dikkat! Green Card Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman? İşte Başvuru Ekranı! ABD'ye gitmek hayali kuranlar, Green Card çekilişi kazanmak istiyor. Her yıl gerçekleştirilen DV Lottery Green Card çekilişi için sayılı günler kaldı. Peki, Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve ekranı.

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Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan Green Card adlı belge, kuraya başvuran kişilere DV Lottery adlı bir çekilişle veriliyor.

Çekilişlerde adı çıkan ABD vatandaşı olmayan kişiler, eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarıyla ABD'ye yerleşme, yaşama ve çalışma hakkı kazanıyor.

Evli, bekar, çalışan, öğrenci, işsiz durumu ne olursa olsun Green Card çekilişine başvurma hakkınız bulunuyor.

"Green Card başvurusu başladı mı" sorusu, gündeme geldi.

Bu sene Green Card başvuru tarihi merak ediliyor.

Peki, Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? Ücretli mi? Pasaport gerekiyor mu? İşte detaylar...

Green Card başvuru 2023

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Başvurular https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden Green Card başvurusu yapmak ücretsizdir. Bu kapsamda dolandırıcı ve sahne işlemlere dikkat edilmelidir.

Green Card başvuru şartları

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğrafın verilen ölçülerle birebir uyumlu olması gerekiyor. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olma şartı ya da İngilizce yeterliliği istenmiyor.