Acele edin, raflar boşalıyor! Ayçiçek yağında dev indirim: Sadece 38,90 TL… Son dönemlerde Ayçiçek yağına gelen zamlar, vatandaşların kızartma keyfini gölgede bıraktı. Fahiş fiyatlarla karşılaşan Ayçiçek yağı tüketicileri, indirim haberlerini özlemle beklerken, sonunda oldu. O markette resmen 38,90 TL’ye düştü…

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Artan pahalılık ve üretim sıkıntıları nedeniyle Ayçiçek yağının fiyatları önemli ölçüde yükselmişti.

Bu durum, vatandaşların sofralarındaki temel ürünlerden biri olan Ayçiçek yağına erişimini zorlaştırmıştı.

Ancak dev market, tüketicilerin bu ihtiyacını daha uygun bir şekilde karşılayabilmesine olanak tanıyacak.

Vatandaşlar, bu indirim haberiyle sanal marketlerdeki fırsatı değerlendirerek Ayçiçek yağına daha hesaplı bir şekilde ulaşma imkanı bulacaklar.

İndirim haberini alan market raflarını boşalttı bile…

Migros'ta Ayçiçek yağına dev indirim!

Ayçiçek yağı, Migros marketlerinde büyük indirime girdi. 1 Litrelik Ayçiçek yağında dev indirim yaptığını duyuran Migros marketleri raflarını boşalttı.

Abalı Ayçiçek Yağı 1 Litre 45,90 TL’den 38,90 TL’ye düştü. Vatandaşlar akın ediyor. Kampanyanın sadece sanal markette geçerli olduğu belirtildi.