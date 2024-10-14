Acele edin, stok sınırlı! ŞOK’a gelen arıtma cihazı kapış kapış gidecek; işte fiyatı

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ŞOK Market, 16 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğuyla yine büyük bir heyecan yaratıyor.

Özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekecek bebek bakım ürünlerinden ev düzenlemelerine kadar her ihtiyaca yönelik fırsatlar bu hafta reyonlarda.

Alışveriş tutkunları için geniş bir ürün yelpazesi sunan katalogda, bu haftanın en dikkat çeken ürünü ise su arıtma cihazı oldu.

Uygun fiyatlı ve sınırlı stokla satışa sunulan bu cihaz, sağlıklı suya erişmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Hızlı davranan kazanacak, işte ŞOK 16 Ekim indirim kataloğu…