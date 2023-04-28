Açık alanlarda cuma namazı kılınabilir mi? Açık alanlarda cuma namazı kılınabilir mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, açık alanlarda cuma namazı kılınabilir mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından merak edilen açık alanlarda cuma namazı kılınabilir mi sorusunun cevabı yanıt arıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyorlar.

Bu sorunun cevabını merak edenler "Açık alanlarda cuma namazı kılınabilir mi?" sorusunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Açık alanlarda cuma namazı kılınabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruya şöyle cevap vermiştir;

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (İbn Rüşd, Bidâye, I, 159-160; Mevvâk, et-Tâc, II, 520; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 419; Kâsânî, Bedâî’, I, 259-261; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-209). Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.