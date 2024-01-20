Acun Ilıcalı gözünü Süper Lig’e dikti! Trabzonspor’un yıldızı Hull City yolcusu… Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, transfer piyasasını sallayacak bir transfere imza atıyor. Trabzonspor’da kadro dışı kalan yıldız oyuncu için kolları sıvadı.

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Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu şekillendirmeye devam ederken, bir ayrılık daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde sağ bek mevkisinde Larsen ile yollarını ayıran bordo-mavililer, şimdi de kadro dışı kalan oyuncularla ilgili gelişmelerle karşı karşıya.

Galatasaray derbisi öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakılmıştı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada “Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

Abdulkadir Ömür için İngiltere’den talip çıktı.

Acun Ilıcalı onu istiyor

Gelen iddialara göre Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City, kadro dışı kalan Abdulkadir Ömür ile ilgileniyor. Şartlarda anlaşma sağlanması durumunda Abdulkadir Ömür, Hull City forması giyecek.

Abdulkadir Ömür, bu sezon çıktığı 17 maçta 6 asist kaydetti. 2016’dan bu yana Trabzonspor’da forma terleten yıldızın piyasa değeri ise 8 milyon Euro.