Acun Ilıcalı’dan dev transfer hamlesi: Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı taktı Dev medya patronu Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, transfer arenasında bomba gibi giriş yaptı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin transfer döneminde bonservis bedeli ödenmeden kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı sergilemekte zorlanan oyuncu Ryan Kent, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin transfer radarına girdi.

Sözleşmesi Rangers ile sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan genç yetenek, sarı lacivertli formayla istikrarlı bir performans sergileme şansı bulamamıştı.

Son iddialara göre, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin sevilen oyuncusu Ryan Kent'i kendi kulübüne transfer etmeyi düşünüyor.

Acun Ilıcalı, Ryan Kent'i istiyor

NTV Spor’un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Ryan Kent'e olan ilgisini artırarak, sarı lacivertli takıma satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.

27 yaşındaki oyuncunun Konferans Ligi'nde ilk 11'de düzenli olarak forma giyse de, Türkiye macerasını erken noktalayıp İngiltere'ye dönmek istediği gelen haberler arasında.

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe yöneticileriyle olan yakın ilişkilerinin transfer sürecinde önemli bir avantaj sağlayabileceği iddia ediliyor.

Ilıcalı'nın, Ryan Kent'i sezonun geri kalanında Hull City'ye transfer etmek istediği yönünde ortaya atılan iddialar, futbol gündemine bomba gibi düştü.