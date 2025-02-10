Acun Ilıcalı'dan Mertens'e tepki! İşte Galatasaraylıları kızdıran o sözler...

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçında sahalarda az görülen bir olay yaşandı.

Adana Demirspor yönetimi, Galatasaray maçında hakem kararlarına tepki olarak takımı sahadan çekti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı. Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından spor camiası büyük bir şaşkınlık yaşadı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı olayın ardından telefonla bağlandığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı.

Son günlerde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın Mertens hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün VAR hakemini suçluyoruz, kabul. Orta hakemi suçluyoruz, kabul. Peki niye kendini yere atarak futbol içinde sahtekarlık yapan oyuncuyu suçlamıyoruz? Bizim futbolcumuz Dzeko kafa yedi. Kendini yere atmayı bırak, adam gibi ayakta durdu."