Acun Ilıcalı’dan Survivor açıklaması! Yeni sezonu Domnik’te değil Çanakkale’de... Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Survivor parkurları bu kez Dominik’te değil Çanakkale'de kuruldu.

Haber Merkezi

Sevilen yarışma programlarından olan Survivor bu seneki başvurularına geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonlarına uyarlamaya başladığı başladığı günden bu yana reytinglerde büyük başarılara imza atan program başladığı ilk günden itibaren Dominik’te çekiliiyordu.

Türkiye dışında Yunanistan, Romanya, ABD gibi ülkelerde de düzenlenen ve reyting rekorları kıran Survivor bu yılki parkurlarını kurmaya başladığı nokta ile dikkat çekti.

DOMİNİK DEĞİL ÇANAKKALE

Artan maliyetler hakkında da açıklamalarda bulunan Ilıcalı, dikkat çeken bir karara imza atarak yapımcılığını üstlendiği bazı yarışma programlarını Türkiye’ye taşıdı.

Taşınan yarışma programlarının arasında Survivor ile aynı formatta hazırlanan ve Meksika televizyonlarında yayınlanan 'La Isla' programının yeni sezonu için Çanakkale'nin Bayramiç bölgesinde parkur hazırlıkları başladı.

Çanakkale’de kurulmaya başlayan parkurlar sonrası Türkiye’de yayınlana Survivor’un da Dominik Cumhuriyeti’nde çekilmeyeceği iddia edildi.

Ilıcalı, Survivor yarışmasının da gelecek yıllarda Türkiye'de çekileceğine yönelik iddialara ise " Böyle bir şey maalesef mümkün değil. Çünkü Survivor aylarca süren uzun soluklu bir yarışma ve Türkiye'de televizyon seyircisinin en yoğun olduğu bölümler kış mevsimine denk geliyor. Biz bu yarışmayı kış aylarında yayınlamak zorundayız ancak Türkiye'de bunu yapabilmek mevsimsel olarak mümkün değil. Bu nedenle yarışmayı, Güney Yarım Küre'de bulunan bir ülkede çekmekten başka şansımız yok" ifadeleriyle yanıt verdi.