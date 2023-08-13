Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Adana Demirspor - Çaykur Rizespor mücadelesinin detayları futbolseverler yakından takip ediliyor. Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak taraftarı önünde galibiyet almak istiyor. Öte yandan Süper Lig'e bu sene çıkmayı başaran Çaykur Rizespor yeni teknik direktörü İlhan Palut ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İki ekip arasında oynanacak mücadelenin büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor. Peki Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı 13 Ağustos Pazar (bugün) günü oynanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak..