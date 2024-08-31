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Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte, Adana Demirspor - Galatasaray maçının merak edilenleri.