Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 galibiyet alarak 6 puan topladı.
Öte yandan Michael Valkanis'in çalıştırdığı Alanyaspor ilk üç maçta 1 puan alabildi.
Süper Lig deplasmanlarındaki son 10 maçını kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.
Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya.
Futbolseverler Adana Demirspor - Galatasaray müsabakasının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.