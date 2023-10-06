Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin detayları hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Adana Demirspor ve Trabzonspor'un karşılaşacağı maç hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı. Adana Demirspor - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik. Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert'in çalıştırdığı Adana Demirspor bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor topladığı 14 puan ile Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Öte yandan Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor bu sezon oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de 5. sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları... Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 6 Ekim Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.