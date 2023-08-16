Adı Galatasaray ile anılan Paredes imzayı attı! İşte Leandro Paredes'in yeni takımı.. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Leandro Paredes'in yeni takımı belli oldu. İşte Arjantinli oyuncunun yeni adresi..

ensonhaber.com Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in yeni adresi belli oldu. Bonservisi PSG'nin elinde bulunan Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirmişti. Transfer sezonunun ilk gününden bu yana ismi Galatasaray ile anılan orta saha oyuncusu PSG'den ayrıldı. PSG ile yollarını ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Serie A'ya transfer oldu. Roma'ya transfer oldu İtalya Serie A takımlarından Roma, Leandro Paredes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.