AEK Athens - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 5. maçında Yunan ekibi AEK Athens ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Galatasaray NEF, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 K Grubu’ndaki 5. maçında Yunan ekibi AEK Athens'e konuk olacak. Temsilcimiz Galatasaray NEF, 31 Ocak 2023'te İstanbul'da oynanan ilk maçta AEK Athens'e 71-81'lik skorla mağlup oldu. Grupta oynadığı 4 maçta iki galibiyet iki mağlubiyet alan temsilcimiz Galatasaray NEF grupta 3. sırada yer alıyor. AEK Athens ise oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile grubun ikinci sırasında yer alıyor. Basketbolseverler AEK Athens - Galatasaray NEF maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, AEK Athens - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. AEK Athens - Galatasaray NEF maçı ne zaman? AEK Athens - Galatasaray NEF maçı 15 Mart 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. Atina'da oynanacak zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.