AEK Athens - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray NEF, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 K Grubu’ndaki 5. maçında Yunan ekibi AEK Athens'e konuk olacak.
Temsilcimiz Galatasaray NEF, 31 Ocak 2023'te İstanbul'da oynanan ilk maçta AEK Athens'e 71-81'lik skorla mağlup oldu.
Grupta oynadığı 4 maçta iki galibiyet iki mağlubiyet alan temsilcimiz Galatasaray NEF grupta 3. sırada yer alıyor.
AEK Athens ise oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile grubun ikinci sırasında yer alıyor.
Basketbolseverler AEK Athens - Galatasaray NEF maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, AEK Athens - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
AEK Athens - Galatasaray NEF maçı ne zaman?
AEK Athens - Galatasaray NEF maçı 15 Mart 2023 Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. Atina'da oynanacak zorlu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.