Ağacın dallarını paraya çevirdi! Tanesini 1300 liradan satıyor Bolu'da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, fındık ağaçlarının dallarını adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. Ürettiği bu ürün 1300 liradan satılıyor.

Haber Merkezi

Yeniçağa ilçesinde yaşayan Mehmet Koçyiğit, yıllardır el emeğiyle ürettiği sepetlerle hem geçimini sağlıyor hem de geleneksel zanaatı yaşatıyor.

Fındık ağacının dallarını ustalıkla işleyerek yaptığı sepetlerle tanınan Koçyiğit, bu değerli zanaatını Gerede ilçesindeki Geleneksel Panayır’da sergileyip satışa sundu.

Koçyiğit’in sepetleri, hem estetik hem de işlevsel özellikleriyle dikkat çekiyor. El becerisiyle özenle işlediği sepetler, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Koçyiğit, sepetçilik sanatının giderek unutulduğunu ve bu geleneksel el sanatlarının gelecekte yok olabileceğini belirterek, sepetçilik kültürünü yaşatma çabasının önemine vurgu yaptı.

KOLAY İŞ DEĞİL

Yıllardır bu geleneksel zanaatı sürdüren Koçyiğit, “Eskilerden beri yapıyorum. Atalarımdan öğrendim. Yenilerden yapan yok, ben sonum artık. Elimizle örüyoruz. Zor iş, kolay iş değil” dedi.

TANESİ 1300 LİRA

Sepetlerin yapım sürecine de değinen Koçyiğit, “Fiyatları bin, bin 200 ve bin 300 lira arasında değişiyor. Sepetlerimin yapımı 2 gün sürüyor” diye ekledi.