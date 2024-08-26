Ağaçları kışa hazırlayın! Eylül'de budanması gereken 5 ağaç ve bitki... Eylül ayında bu ağaç ve bitkilerin düzenli olarak budanması daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için önemlidir. İşte, Eylül ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler...

Editör: Salih Demirgan

Eylül ayı, bahçe ve peyzaj düzenlemesi için önemli bir dönemdir. Bu ay ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişimini sağlamak için budanması gerekmektedir.

Eylül ayında yapılan budamalar, bitkilerin kışa hazırlanmalarına ve gelecek yıl daha güçlü bir şekilde büyümelerine yardımcı olur.

Peki, Eylül ayında hangi ağaçlar ve bitkiler budanmalıdır? Sizler için bu ağaç ve bitkileri derledik.

İşte, Eylül ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler...

Fındık Ağaçları

Hasat tamamlandıktan sonra, fındık ağaçlarının fazla ve hasta dalları budanarak, ağacın sağlıklı gelişmesi sağlanır.

Hedera (Sarmaşıklar)

Sarmaşık türleri, yazın aşırı büyüyen dallarını kontrol altında tutmak için Eylül ayında budanabilir.

Ortancalar

Çiçeklenme sonrası ortancaların eski çiçek sapları ve fazla dalları budanarak, bitkinin sağlıklı kalması sağlanır.

Gül Çeşitleri

Güller, yaz ortasında yapılan budamanın ardından, sonbaharda hafif bir düzeltme budaması yapılabilir.

Çalı Türleri (Leylak, Manolya)

Çiçeklenmesini tamamlamış bazı çalılar, Eylül ayında budanarak gelecek yıl daha sağlıklı bir şekilde çiçeklenmeleri sağlanır.