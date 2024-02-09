Ağaçtaki sincabı 5 saniyede tespit edebilirseniz, aşırı zekisiniz... Bu optik illüzyon bulmacasında ağacın üzerinde saklanan bir sincap görülebilir. Saklanan hayvanı 5 saniyede tespit edebilir misiniz?

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Optik illüzyonlar hem zorlayıcı hem de ilginç optik olgulardır. Bu illüzyonlar genellikle belirli şeylerin ve/veya hayvanların çarpıcı fotoğrafları veya tablolarıdır. Bunlar beynimizin gerçeklikten başka bir şeyi algıladığı görsel olaylardır.

Optik yanılsama mücadelelerinin amacı, orada olmayanı veya açıkça görülebilen bir yerde gizlenmiş olanı keşfetmektir. Bugün sizler için eğlenceli, ilginç ve zor bir optik illüzyon hazırladık.

Yukarıdaki resimde çorak ağaçların bulunduğu ormanı görebilirsiniz.

Ortadaki ağacın bir yerinde saklanmış bir sincap var. Verilen süre içinde onu fark edebilir misiniz? Bildiğiniz gibi gizli hayvanı tespit etmek için sadece 5 saniyeniz var. O halde zamanlayıcılarınızı ayarlayın ve başlayın. Artık süreniz başlıyor. İyi şanslar.

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Zamanın doldu. Ağaçtaki sincabı fark edebildiniz mi? Cevabınız evet ise tebrikler. Bu optik illüzyonu çözemediyseniz çözümü görmek için aşağı kaydırın.

Sincap ortadaki ağacın gövdesinden dışarı bakıyordu. Çözümü sizin için vurguladık. Bir göz at: