Ağız kokusu tarih oluyor! Utanmadan konuşmak artık mümkün... Birçok insanın en büyük sorunlarından biri de ağız kokusudur. Ağız kokusu türlü nedenlerden dolayı ortaya çıkan rahatsız edici bir durumdur fakat bu rahatsızlık basit ve etkileyici adımlarla artık çözümsüz değil

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Ağız kokusu genellikle kötü ağız hijyeninden kaynaklanır. Ağız kokusu tedavisi için, kişinin ağız sağlığı alışkanlıkları göz önüne alınmalıdır.

Bunlar göz önüne alındığında, aşağıda yazdıklarımız ağız kokusunun giderilmesinde ağız sağlığı açısından uygulanabilir.

Bir şeyler tüketildikten sonra dişler fırçalanmalı.

Bu yapılırsa çürük gelişimi, tartar ve plak oluşumu gibi ağız kokusuna neden olan durumlar engellenir.

Dişlerde olan kalıntılar da temizlenmediğinde kokuya sebep olur. Bunun için diş ipi kullanılmalıdır.

Protez dişler daima temiz bırakılmalıdır.

Ağız kuruluğu da ağız kokusuna sebep olur bunu engellemek için gün içinde sıvı tüketimi yapılmalı.

Not:

Bu maddelere ek olarak ağız kokusu hastalıkların habercisi olabilir bu yüzden uzun süreli yoğun bir şekilde devam eden kokular geciktirilmeden doktora bildirilmeli ve doktor kontrolünde süreç yönetilmelidir.

Kokuyu engellemek için neler yapılmalı?

Günde en az 2 defa dişler fırçalanmalıdır

Dişlerde kalan besin artıkları diş ipiyle temizlenmelidir

Dil ve yanaklarda da artıklar birikir bu yüzden o bölgeler de fırçalanmalıdır

Protez diş kullanılıyorsa diş her zaman çıkarılıp temizlenmelidir

Ağız temizliğinin ardından gargara yapılmalıdır

Ağız kokusunun giderilmesi için naneli şeker gibi maddeler tüketilebilir

Ağız ve diş muayenesi aksatılmamalıdır

Kullanılan diş fırçaları üç-dört ayda bir değiştirilmelidir