Ağız kokusuna son! Ağız kokusunu anında geçiren mucizevi besin! Ağız kokusunun temelinde yatan neden ağız hijyeninin tam sağlanamaması olabilir. Peki ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren o besin..

Ağız kokusu hem sizi hem de etrafınızdaki kişileri rahatsız eden önemli bir problemdir.

Hem tükettiğiniz yiyecekler hem de farklı etkenler ağız kokusuna yol açabilir.

Bazen ağız dışından kaynaklanan kokular da olabilir. Bunlar mide, burun eti ve üst solunum yollarına bağlı hastalıklardan kaynaklı ortaya çıkabilir.

Fakat üzülmeyin, en az karanfil kadar etkili olan bir besin ağız kokusunu anında geçiriyor.

Bu besin ile kötü nefes kokusunu anında geçirebilirsiniz. İşte ağız kokusuna iyi gelen o besin..

Zencefil

Zencefil, insan tükürüğünde bulunan kükürt bileşiklerini ağızda parçalamaya yardım eden enzimi uyaran 6-gingerol isminde bir bileşik içermektedir.

Ağız kokusundan kurtulmak için yapmanız gereken evde bir gargara hazırlamak. Bunun için rendelenmiş zencefil suyu, limon suyu ve ılık suyu birleştirin. İsterseniz bu karışımı çay şeklinde de tüketebilirsiniz. Bu karışım ile ağız kokusundan kurtulabilirsiniz.