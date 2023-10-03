Ağzına sürmeyen bile yiyecek! Balık pişerken üzerine koyun, kokusunu unutun... Balık, omega 3 bakımından yeri doldurulamayacak bir besindir. Balık yemek isteyen ancak kokusu nedeniyle yiyemeyenler için müjde! Üzerine koyacağınız birkaç defne yaprağı bu işi çözecek.

ensonhaber.com Omega 3 yağ asitleri ve fosfor açısından zengin olan balık, beslenme düzeninde yer alması gereken bir gıdadır. Hamsi, istavrit, palamut, levrek, çupra gibi balıkları düzenli olarak tüketmek sağlık açısından kıymetlidir. Vitamin değerleri yüksek olan balık, bazıları tarafından kokusu nedeniyle tercih edilmez. Balık kokusunu sevmediğinden bu lezzetten mahrum kalanlara müjdemiz var. İpucumuz sayesinde balık tüketmeye başlayabilirsiniz. İşte balık pişirirken yapacağınız bir hareketle yeni bir başlangıca hazır olun. Kokuyu bastıracak Balığı fırında pişirirken üzerine, yağda kızartırken ise yağın içine birkaç defne yaprağı koyunuz. Balık kokusuna bastıran defne yaprağı, tüketiminizi kolay hale getirecektir. Böylece, kokusundan rahatsız olmadan balık yiyebilirsiniz.