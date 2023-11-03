Ahmet Çakar'dan olay yaratan paylaşım! 'Susurluk skandalından beter olur' Fenerbahçe-Hatayspor maçında görev yapan yardımcı hakem Kemal Yılmaz, hakemliği bıraktığını açıkladı. Kemal Yılmaz'ın hakemliği bırakmasının ardından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu.

ensonhaber.com

Son olarak Fenerbahçe-Hatayspor maçında görev alan Kemal Yılmaz, hakemliği bıraktığını açıkladı.

Kemal Yılmaz'ın hakemliği bırakmasının yankıları sürerken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan bir paylaşım geldi.

Ahmet Çakar, Kemal Yılmaz'ın hakemliği bırakmasının ardından yaptığı paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar "Fenerbahçe lehine penaltı verdiren ve yüksek not alan ( haklı olarak) sonra da ceza olarak kızağa çekilen yardımcı hakem Kemal Yılmaz hakemliği bırakmış. Bir konuşursa Türk futbolu 'SUSURLUK SKANDALINDAN' beter olur….." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.