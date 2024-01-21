Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı! Oralar toz duman olacak…
ensonhaber.com

Türkiye’de devam eden depremler korkutmaya tüm hızıyla devam ederken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kritik uyarılarda bulundu.

Ahmet Ercan gibi birçok deprem bilimcisi yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından kirik uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar.

Ahmet Ercan işaret etti…

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan X hesabı üzerinden depremlerle alakalı yeni bir çapıcı açıklamada bulundu. Ercan, yaptığı paylaşımda korkutan açıklamalarda değindi. Ercan, o bölgeleri işaret ederek açıklamalarda bulundu.

Ercan’ın tek tek açıkladığı iller ise şu şekilde, “Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur.”