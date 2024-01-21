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Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı! Oralar toz duman olacak…

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı! Oralar toz duman olacak… Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarıları durmaksın gelemeye devam ediyor. Yapılan o açıklama korkuttu. Ercan, o bölgeleri işaret etti toz duman olacaklar dedi…