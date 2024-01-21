Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı! Oralar toz duman olacak…

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Türkiye’de devam eden depremler korkutmaya tüm hızıyla devam ederken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kritik uyarılarda bulundu.
Ahmet Ercan gibi birçok deprem bilimcisi yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından kirik uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar.
Ahmet Ercan işaret etti…
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan X hesabı üzerinden depremlerle alakalı yeni bir çapıcı açıklamada bulundu. Ercan, yaptığı paylaşımda korkutan açıklamalarda değindi. Ercan, o bölgeleri işaret ederek açıklamalarda bulundu.
Ercan’ın tek tek açıkladığı iller ise şu şekilde, “Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur.”