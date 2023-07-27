Aile Bakanı açıkladı! Süresiz nafaka bitecek mi? "Mağdur erkeklerin yanındayız" Süresiz nafaka ödemesine hükmedilen vatandaşlar, bu durumdan mağduriyetlerini sıklıkla dile getiriyor. Bakanlık'tan çözüm isteyenler için dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "süresiz nafaka" hakkında konuştu. Peki, süresiz nafaka bitecek mi? İşte detaylar...

Eşlerin boşanması durumunda oluşacak olumsuz ekonomik şartların engellenmesi adına "nafaka" kararı veriliyor.

Yoksulluk (Süresiz), iştirak, tedbir, yardım nafakası olamak üzere 4 nafaka türü bulunuyor. Nafaka ödeyenlerin en çok şikayetçi olduğu nafaka türü de süresiz olarak biliniyor.

Boşanan eşler arasında görülen nafaka ödemelerinde mağdur duruma düşen vatandaşlar, "süresiz nafaka"nın bitmesini dört gözle bekliyor.

Nafaka yasasının düzenlenmesini talep edenler, Aile Bakanlığı'ndan açıklama bekliyor.

Son olarak Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları dikkat çekti.

Süresiz nafaka konusunu da önemsediğini belirten Göktaş "Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda "süresiz nafaka bitecek mi" sorusu gündeme geldi.

"Süresiz nafaka adil değil"

‘Süresiz nafaka konusu’nu önemsediğini söyleyen Tuncer, şunları dedi:

“Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım.

Süresiz nafaka, adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım. Açıkça sormak istiyorum. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi?”

Taslak hazır

Eski adalet bakanı Bekir Bozdağ, AKP’nin dönem dönem gündeme getirdiği ‘nafaka sorunu’ konusunda geçen yıl bir taslak hazırlamıştı.

Taslağa göre iki yıla kadar evli kalanlarda beş, beş ila 10 yıl süren evliliklerde 12 yıl nafaka ödenmesi planlanıyor. 15 yıldan fazla süren evliliklerde de evlilik süresine bakılacak. Nafaka bitiminde eşin maddi durumu incelenecek, süreye iki-üç yıl daha eklenebilecek.