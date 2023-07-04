Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ödenecek mi? Temmuz ödemesi ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere "Aile Destek Programı" kapsamında ödemeler yapılıyor. Temmuz ayı için ödeme olup olmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı" araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için destek programlarına devam ediyor.

Gelir seviyesi düşük olan 4 milyon haneye maddi yardım yapılarak bir nebze olsun cepleri rahatlatılıyor.

Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay boyunca düzenli olarak yapılacak olarak açıklandı.

Başvuruda bulanan vatandaşlar, temmuz ayı ödemeleri için sorgulamalara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının akabinde konuya ilişkin açıklama yaptı. Bu kapsamda, "Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı" sorusu gündeme geldi.

Peki, destek ödemesi yatacak mı? Temmuz ayı destek ödemeleri ne zaman? Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? İşte detaylar...

Aile destek ödemesi uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı devam edecek mi sorusuna net yanıtı verdi.

Erdoğan ''Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık.'' dedi.

Temmuz ayı ödemesi ne zaman?

Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Aile Destek Ödemeleri'nin ayın 15'ine kadar yatırılması bekleniyor.