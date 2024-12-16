Aile hekimleri yeniden iş bırakıyor: O tarihlerde hizmet verilmeyecek

Haber Merkezi

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebelerin tepkisine neden oldu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi düzenleneceğini açıkladı.

Mengücük, “Biz, Türkiye’nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz” dedi.

"ÜCRETLERİMİZ KEYFİ OLARAK DÜŞÜRÜLMEKTE"

Performansa dayalı ödeme sistemine karşı olduklarını dile getiren Mengücük, “İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır” dedi.