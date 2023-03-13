AK Parti'de aday adaylığı süreci nasıl olacak? AK Parti'de adaylık başvuru ücreti belli oldu mu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'de adaylık için bağış miktarını açıkladı. İşte AFAD'a yapılacak bağış miktarları..

Geçtiğimiz günlerde seçim kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine adaylık için belirlenecek ücret merak konusu haline geldi. Adaylık başvurusu yapacak adaylar baığ miktarını öğrenmek için beklemeye başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklama ile AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada AK Parti'de aday adaylığı sürecinin nasıl olacağını ve AFAD'a yapılacak bağış miktarını açıkladı.

Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak."