AKARTYAKITTA ÇİFTE ZAM | ÖTV arttırıldı! İşte 16 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte akaryakıtta ÖTV fiyatları arttırıldı. ÖTV zammının ardından pompa fiyatları değişti. Peki 16 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. KDV zammı akaryakıt fiyatlarına yansımıştı.

Bu kez Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nde fiyat artışına gidildi. Kararla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır.

Gelen ÖTV zammının ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte 16 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İstanbul 16 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 32,26 TL

Benzin litre fiyatı 33,97 TL

LPG litre fiyatı 13,98 TL

Ankara 16 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 32,87 TL

Benzin litre fiyatı 34,53 TL

LPG litre fiyatı 13,99 TL

İzmir 16 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 32,93 TL

Benzin litre fiyatı 34,54 TL

LPG litre fiyatı 13,99 TL