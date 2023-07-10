AKARYAKIT FİYATLARINDA KDV ZAMMI | 10 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanan vergi zamları bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. Güncellenen KDV tutarlarıyla birlikte akaryakıt fiyatları da değişti. KDV zammı pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 10 Temmuz akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 6 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 87 kuruş zam gelmişti. Geçtiğimiz günlerde mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi ise yüzde 20'ye çıkarıldı. Yapılan KDV zammı 10 Temmuz Pazartesi itibarıyla yansıdı. Bununla birlikte akaryakıt fiyatları da değişti. Araç sahipleri KDV zammı sonrası güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 10 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları… Akaryakıtta KDV zammı! KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış oldu. İşte güncel fiyatlar... İstanbul 10 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 25,21 TL Benzin litre fiyatı 26,62 TL LPG litre fiyatı 11,29 TL Ankara 10 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 25,77 TL Benzin litre fiyatı 27,17 TL LPG litre fiyatı 11,21 TL İzmir 10 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 25,85 TL Benzin litre fiyatı 27,16 TL LPG litre fiyatı 10,93 TL