Akaryakıt fiyatlarında son durum: 26 Temmuz Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen dev zamların ardından son fiyatlar merak ediliyor. Dün gece LPG grubuna 24 kuruşluk zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Temmuz benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 25 Temmuz 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 2 TL zam gelmişti.

Araç sahiplerini üzen bir haber daha geldi. Bugün itibariyle LPG fiyatlarına 24 kuruşluk zam geldi.

Peş peşe yapılan zamların ardından vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 26 Temmuz benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

İstanbul 26 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 33,86 TL

Benzin litre fiyatı 36,01 TL

LPG litre fiyatı 14,24 TL

Ankara 26 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 34,40 TL

Benzin litre fiyatı 36,53 TL

LPG litre fiyatı 14,16 TL

İzmir 26 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 34,59 TL

Benzin litre fiyatı 36,64 TL

LPG litre fiyatı 13,87 TL