Akaryakıt pompaları alev alacak! Mazota zam geldi: İşte 20 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Mazota gelen dev zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki 20 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte dev zam sonrası güncel fiyatlar...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 64 kuruş zam geldi. Kurban Bayramı öncesi yapılan zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Mazot zammı pompa fiyatlarına yansıdı. Peki 20 Haziran Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İstanbul 20 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 23,87 TL Benzin litre fiyatı 23,94 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 20 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 24,28 TL Benzin litre fiyatı 24,30 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 20 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 24,36 TL Benzin litre fiyatı 24,29 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL