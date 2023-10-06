Akaryakıta dev indirim geldi, yüzler güldü! İşte 6 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin grubuna gelen dev indirim pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 6 Ekim güncel akaryakıt fiyatları…

ensonhaber.com

Uluslararası akaryakıt fiyatları, son dönemde belirgin bir dalgalanma göstermeye başladı.

Bu dalgalanmanın nedenleri arasında Brent petrol fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi ve TL'nin değer kaybı bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma, pompa fiyatlarına da yansıyor ve vatandaşları fiyatların sık sık kontrol etmeye teşvik ediyor.

Ancak son zam yağmurunun ardından gelen dev indirim haberi, vatandaşları sevindirdi.

2 gün üst üste olmak üzere benzin grubuna 2 lira 10 kuruş ve 1 lira 17 kuruş indirim geldi. Pompa fiyatları bir kez daha değişti.

İşte 6 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL

Benzin: 33,51 TL

Motorin: 40,02 TL

LPG (Otogaz): 18,13 TL

ANKARA

Benzin: 34,18 TL

Motorin: 40,56 TL

LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR

Benzin: 34,29 TL

Motorin: 40,75 TL

LPG (Otogaz): 18,20 TL