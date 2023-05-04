Akaryakıtta büyük indirim pompaya yansıdı! 4 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Mazota peş peşe gelen indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mayıs akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

29 Nisan 2023 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 90 kuruşluk indirim gelmişti.

Son olarak bugünden bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 30 kuruş daha indirim geldi.

Akaryakıtta fiyatların bir kez daha değişmesi üzerine araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mayıs akaryakıt fiyatları…

İstanbul 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 18,34 TL

Benzin litre fiyatı 20,37 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL

Ankara 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 18,40 TL

Benzin litre fiyatı 20,72 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL

İzmir 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 18,75 TL

Benzin litre fiyatı 20,68 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL