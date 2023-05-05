Akaryakıtta çifte indirim: Fiyatlar bir kez daha değişti! İşte 5 Mayıs Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları Mazota gelen indirim sonrasında dün akşam benzin ve motorin grubuna büyük bir indirim daha geldi. Gelen indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 5 Mayıs Cuma benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. 04 Mayıs 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti. Son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruşluk indirim geldi. Peş peşe gelen indirimler sonrası araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 5 Mayıs Cuma benzin, motorin ve LPG fiyatları… İstanbul 5 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 17,91 TL Benzin litre fiyatı 20,37 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 5 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 17,96 TL Benzin litre fiyatı 20,72 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 5 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 18,31 TL Benzin litre fiyatı 20,68 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL