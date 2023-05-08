AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM | Benzin ve mazota zam mı geliyor? 8 Mayıs benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Peş peşe gelen indirimlerin ardından araç sahiplerini üzen haber geldi. Bu gece itibarıyla benzin ve motorine zam bekleniyor. Peki benzin ve mazota ne kadar zam gelecek? 8 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 5 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 49 kuruş, benzine ise 1 lira 40 kuruş indirim geldi. Son dönemde üst üste gelen indirim haberlerinden sonra araç sahiplerini üzen haber geldi. Bu gece itibarıyla hem benzine hem de mazota zam gelecek. Araç sahipleri benzin ve motorine ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Diğer yandan güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Benzin ve motorine zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 43 kuruş, motorin grubuna ise 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul 8 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 17,91 TL Benzin litre fiyatı 20,37 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 8 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 17,96 TL Benzin litre fiyatı 20,72 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 8 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 18,31 TL Benzin litre fiyatı 20,68 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL