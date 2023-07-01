AKARYAKITTA DEV ZAM | Benzine zam mı geliyor? 1 Temmuz benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişiyor. Peki benzine zam mı geliyor? 1 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 27 Haziran 2023 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 66 kuruş zam gelmişti.

Araç sahiplerini üzen bir haber daha geldi. 2 Temmuz Pazar günü gecesi benzin grubuna zam geleceği öğrenildi.

Peki benzine ne kadar zam gelecek? 1 Temmuz 2023 Cumartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Benzine zam yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 2 Temmuz Pazar günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin grubuna 2 lira 11 kuruş zam gelecek.

İstanbul 1 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,87 TL

Benzin litre fiyatı 23,94 TL

LPG litre fiyatı 11,33 TL

Ankara 1 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,28 TL

Benzin litre fiyatı 24,30 TL

LPG litre fiyatı 11,66 TL

İzmir 1 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,36 TL

Benzin litre fiyatı 24,29 TL

LPG litre fiyatı 11,40 TL