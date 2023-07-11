AKARYAKITTA DEV ZAM | Mazota zam mı geliyor? 11 Temmuz benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Akaryakıtta peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Pompa fiyatları bir kez daha değişiyor. Peki mazota zam mı geliyor? 11 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak dün yapılan KDV zammı akaryakıt fiyatlarına da vurmuştu. Benzin, motorin ve LPG fiyatları tekrar güncellendi.

KDV zammının ardından araç sahiplerini üzen bir haber daha geldi. Mazota zam geleceği duyuruldu.

Peki mazota ne kadar ve ne zaman zam geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Mazota zam yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul 11 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 25,21 TL

Benzin litre fiyatı 26,62 TL

LPG litre fiyatı 11,29 TL

Ankara 11 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 25,77 TL

Benzin litre fiyatı 27,17 TL

LPG litre fiyatı 11,21 TL

İzmir 11 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 25,85 TL

Benzin litre fiyatı 27,16 TL

LPG litre fiyatı 10,93 TL