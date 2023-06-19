AKARYAKITTA DEV ZAM | Mazota zam mı geliyor? 19 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişiyor. Peki mazota zam mı geliyor? 19 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 9 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 2 lira 35 kuruş, motorin grubuna 1 lira 25 kuruş zam geldi. Bu ay içinde yapılan zamların ardından araç sahiplerini üzen bir haber daha geldi. Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor. Peki mazota zam mı geliyor? 19 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Mazota zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 64 kuruş zam gelecek. İstanbul 19 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 22,07 TL Benzin litre fiyatı 23,94 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 19 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 22,43 TL Benzin litre fiyatı 24,30 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 19 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 22,51 TL Benzin litre fiyatı 24,29 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL