AKARYAKITTA DEV ZAM | Mazota zam mı geliyor? 20 Temmuz benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Akaryakıtta ÖTV zammının ardından peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Pompa fiyatları bu gece itibarıyla bir kez daha değişecek. Peki mazota zam mı geliyor? 20 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarına 6 TL ÖTV zammı gelmişti. Yapılan zammın ardından pompa fiyatları durulmuyor. Araç sahiplerini üzen haber geldi. Peki mazota zam mı geliyor? 20 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar... Mazota zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorin grubuna 1 lira 55 kuruşluk zam gelecek. İstanbul 20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 32,26 TL Benzin litre fiyatı 33,97 TL LPG litre fiyatı 13,98 TL Ankara 20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 32,87 TL Benzin litre fiyatı 34,53 TL LPG litre fiyatı 13,99 TL İzmir 20 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 32,93 TL Benzin litre fiyatı 34,54 TL LPG litre fiyatı 13,99 TL