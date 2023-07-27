AKARYAKITTA DEV ZAM | Mazota zam mı geliyor? İşte 27 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine dev zam geliyor. Peki mazota ne kadar zam gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 26 Temmuz 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 24 kuruşluk zam gelmişti. Bu ay üst üste yapılan dev zamların ardından araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Peki mazota zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte 27 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları… Mazota zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 45 kuruşluk zam gelecek. İstanbul 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 33,86 TL Benzin litre fiyatı 36,01 TL LPG litre fiyatı 14,24 TL Ankara 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 34,40 TL Benzin litre fiyatı 36,53 TL LPG litre fiyatı 14,16 TL İzmir 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 34,59 TL Benzin litre fiyatı 36,64 TL LPG litre fiyatı 13,87 TL