Akaryakıtta peş peşe indirim! 17 Mart Cuma benzin,, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Mazota ikinci kez indirim geldi. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 17 Mart 2023 Cuma günü benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar oldu? İşte yakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. 14 Mart 2023 Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubuna 71 kuruşluk indirim gelmişti. Son olarak dün gece itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 34 kuruşluk daha indirim geldi. Motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı. İşte 17 Mart güncel akaryakıt fiyatları… İstanbul 17 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,52 TL Benzin litre fiyatı 20,48 TL LPG litre fiyatı 12,07 TL Ankara 17 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,94 TL Benzin litre fiyatı 20,80 TL LPG litre fiyatı 12,26 TL İzmir 17 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 20,01 TL Benzin litre fiyatı 20,76 TL LPG litre fiyatı 11,95 TL