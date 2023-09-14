Akaryakıtta peş peşe zam! Benzine zam mı geldi? İşte 14 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları Motorine gelen zammın ardından benzin fiyatları da değişti. Dün gece itibarıyla benzin grubuna zam geldi. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte zamlı fiyatlar...

ensonhaber.com

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz gün motorin grubuna yapılan 2 lira zammın ardından dün gece benzin grubuna 1 lira 60 kuruş zam geldi.

Gece yarısı itibarıyla benzin zammı pompa fiyatlarına yansıdı. Vatandaşlar güncel fiyatlar hakkında araştırma yapıyor.

Peki, benzine gelen zam sonrasında benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı fiyatlar...

İSTANBUL

Benzin: 38,47 TL

Motorin: 40,02 TL

LPG (Otogaz): 17,78 TL

ANKARA

Benzin: 39,10 TL

Motorin: 40,56 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

İZMİR

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 40,75 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL