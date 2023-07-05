Akaryakıtta peş peşe zam! Mazota zam yolda… İşte 5 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları Benzine gelen zammın ardından araç sahiplerini üzen bir haber daha geldi. Akaryakıt fiyatları değişiyor. Peki mazota zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 2 lira 11 kuruş zam gelmişti.

Benzine gelen zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Araç sahiplerini üzen haber geldi.

Peki mazota zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz akaryakıt fiyatları...

Mazota zam yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece itibarıyla motorin grubuna 87 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul 5 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 23,87 TL

Benzin litre fiyatı 26,12 TL

LPG litre fiyatı 11,33 TL

Ankara 5 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,28 TL

Benzin litre fiyatı 26,65 TL

LPG litre fiyatı 11,66 TL

İzmir 5 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 24,36 TL

Benzin litre fiyatı 26,64 TL

LPG litre fiyatı 11,40 TL