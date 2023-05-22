Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzine zam yolda! 22 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Araç sahipleri dikkat! Mazota gelen zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor. Peki benzine zam mı geliyor? 22 Mayıs Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 19 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 76 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişiyor. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki benzine zam mı geliyor? 22 Mayıs Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar... Benzine zam yolda! Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece itibarıyla benzin grubuna 77 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. İstanbul 22 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,34 TL Benzin litre fiyatı 19,81 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 22 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,70 TL Benzin litre fiyatı 20,16 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 22 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,79 TL Benzin litre fiyatı 20,14 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL