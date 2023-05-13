Akdeniz illeri seçim sonuçları 2023! Mersin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları... 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonrası açılan sandıkların akabinde Mersin iline ait güncel oy sonuçları ENSONHABER'de...

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.

Oy bitiş saati 17.00'dan sonra "seçim sonuçları" herkesin gündeminde yer alacak.

ENSONHABER'de illere göre seçim sonuçları ve oy oranlarını güncel olarak yer alıyor.

Ispartalı vatandaşlar "2023 Mersin oy sonuçları" aramalarına haberimizde yanıt bulacak.

Mersin ilçeleri Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar; diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut'ta oy oranları merak ediliyor.

Peki, Mersin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Mersin sonuçları 2023!

Mersin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı?

Mersin oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak.

Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.