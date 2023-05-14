Aksaray Seçim Sonuçları 2023! Aksaray Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarını merak ediyor. Aksaray seçim sonuçları ve oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı. Seçime saatler kala illerin seçim sonuçları büyük merak uyandırmaya başladı. Ensonhaber olarak tüm illerin sonuçlarını sizler ile paylaşacağız. Bu sayfamızda Aksaray ilinin seçim sonuçlarını sizlere aktaracağız. Oyların sayılmasına başlandığı andan itibaren haberimizi güncelleyerek oy oranlarını size aktaracağız. Aksaray'ın Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde oylarını kullanacak seçmenler seçim sonuçlarını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Aksaray seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Aksaray sonuçları 2023! 2023 Aksaray seçim sonuçları açıklandı mı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacak. Sandıklar Pazar günü saat 17:00 itibariyle kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sandıklardan çıkan sonuçları güncel olarak sizler ile paylaşacağız..