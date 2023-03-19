Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler... Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 26. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını kapatmak için mücadele edecek.

Ev sahibi Alanyaspor, bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi ile topladığı 28 puanla 11. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın Konyaspor karşısındaki mağlubiyetini tarihi bir fırsat olarak görüyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin tek hedefi 3 puan…

Kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 19:00’da beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Lusamba, Umut, Cavaleiro, Efkan, Efecan, Hassan.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar, Oosterwolde, Arao, Zajc, İrfan, Rossi, King, Valencia.