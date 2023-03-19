Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 26. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını kapatmak için mücadele edecek.
Ev sahibi Alanyaspor, bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi ile topladığı 28 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın Konyaspor karşısındaki mağlubiyetini tarihi bir fırsat olarak görüyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin tek hedefi 3 puan…
Kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 19:00’da beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Lusamba, Umut, Cavaleiro, Efkan, Efecan, Hassan.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar, Oosterwolde, Arao, Zajc, İrfan, Rossi, King, Valencia.