Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Editör: Salih Demirgan

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında oynanacak olan - maçı hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Alanyaspor - Göztepe maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Alanyaspor ve Göztepe bu sezon çıktıkları 2 maçtada galibiyet alamayan takımlar arasında yer alıyor.

Alanyaspor ilk 2 hafta sonunda 1 puan toplarken Göztepe ise aldığı 2 beraberlik ile 2 puan topladı.

Futbolseverler Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadelenin detaylarını merak etmeye başladı.

Alanyaspor - Göztepe maçının detaylarını sizler için derledik. İşte 3. haftanın açılış maçı bilgileri...

Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman?

Alanyaspor - Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak.

GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Göztepe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.