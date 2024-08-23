Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında oynanacak olan Alanyaspor - Göztepe maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Alanyaspor - Göztepe maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
Alanyaspor ve Göztepe bu sezon çıktıkları 2 maçtada galibiyet alamayan takımlar arasında yer alıyor.
Alanyaspor ilk 2 hafta sonunda 1 puan toplarken Göztepe ise aldığı 2 beraberlik ile 2 puan topladı.
Futbolseverler Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadelenin detaylarını merak etmeye başladı.
Alanyaspor - Göztepe maçının detaylarını sizler için derledik. İşte 3. haftanın açılış maçı bilgileri...
Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman?
Alanyaspor - Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak.
GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Göztepe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış