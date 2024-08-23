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Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın bilgileri...