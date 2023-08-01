Alanyaspor - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hazırlık kampı için Hollanda'ya giden Alanyaspor buradaki ikinci hazırlık maçında Volendam ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Alanyaspor, Hollanda Kampı’ndaki 2. hazırlık maçında FC Volendam ile karşılaşacak. Alanyaspor, 12 günlük Erzurum kampı çalışmalarını tamamladıktan sonra 25 Temmuz'da Hollanda'ya gitti. Alanyaspor, Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçında Dordrecht'e 4-3 mağlup oldu.. Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Alanyaspor 2023/2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Alanyaspor'un Hollanda kampında oynayacağı ikinci maç için geri sayım başladı. Futbolseverler Alanyaspor- Volendam maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Alanyaspor - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Alanyaspor- Volendam maçı ne zaman? Alanyaspor ile Volendam arasında oynanacak hazırlık maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 19:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor..